В Китае прогремел взрыв на незаконном заводе пиротехники

Минувшая суббота для жителей Китая ознаменовалась сразу несколькими ЧП, связанными с пиротехникой.

Так, при взрыве на подпольном заводе по производству фейерверков в провинции Хэбэй на севере страны два человека погибли, более 16 пострадали, а шестеро все еще числятся пропавшими без вести. Прогремевший здесь взрыв был такой силы, что около десятка домов, расположенных неподалеку, были повреждены взрывной волной.

Несколькими часами позднее в провинции Шаньдун произошел взрыв на незаконном складе пиротехники. В одной из деревень в районе Дэчэн городского округа Дэчжоу в помещении, где незаконно хранились петарды и фейерверки, прогремел взрыв. Пятеро рабочих погибли.

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