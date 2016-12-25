В горах Италии на фуникулере застряло 130 человек

Подъемник престижного горнолыжного курорта Червиния заклинил на высоте 2,5 метров. Порядка 130 лыжников оказались в беспомощной ситуации, зависнув над бездной. Причиной инцидента считают сильный ветер.

Инцидент произошел 24 декабря днем в итальянском регионе Валле-дʼАоста на особенно популярном в это время года курорте Червиния, передает «Росбалт».

Сильнейший ветер заклинил фуникулер, заблокировав туристов на огромной высоте. Спасатели провели масштабную операцию по эвакуации лыжников, и к вечеру все отдыхающие были спасены. Итальянским спасателям помогали их швейцарские коллеги, которые предоставили вертолет. Все люди были эвакуированы, пострадавших нет.