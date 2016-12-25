Перенесёт ли Киев АТО на Львовщину после этого?

Киев никак не может помочь догнать Львовской области в экономическом развитии польские территории. А раз он фактически мешает интегрироваться с Польшей, то должен предоставить экономическую автономию.

Такова логика решений форума польской общины в украинском городе Львове. Сергей Лукьяненко как руководитель регионального объединения поляков заявил, что отсталость бывших польских территорий от экономического уровня соседних польских – не менее 50 лет. Однако у других украинских областей перспективы еще более мрачные. «Польша даст львовянам возможность реализовать себя», - резюмировал Лукьяненко, добавив, что участие правительства Украины в этом деле совершенно нежелательно.

В таком же русле высказались и другие участники собрания, приняв решение направить в Киев письмо с требованием о предоставлении Львовщине права самостоятельных решений. Как минимум, в экономической политике для увеличения интеграции региона с Польшей.

Ранее обращение к украинскому президенту Порошенко направила подобное обращение Ассамблея румын Буковины, аргументируя свою позицию национальными притеснениями. А в сентябре Верховная Рада поддержала идею присвоить Крыму название Крымско-татарская автономная республика, хотя татары составляют меньшинство в национальном составе населения полуострова.

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