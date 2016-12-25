Фейк в статье чуть не привел к ядерному конфликту

Бывший министр обороны Израиля Моша Яалон заявил в газете о возможности нанесения ядерного удара по Пакистану. Его действующий глава вооруженных сил Асив Хаваджа напомнил о ядерном статусе своей страны.

Прозвучало грозно, да вот только цитата Яалона оказалась придуманной журналистом новостного сайта AWD News. Он некорректно перефразировал комментарий респондента о планах Пакистана поддержать боевиков в Сирии.

Конфликт сразу же постаралось погасить министерство обороны Израиля, опубликовав опровержение, что, во-первых, Яалон никогда не говорил приписанных ему слов, во-вторых, не мог сказать, поскольку Израиль занимает подчёркнутый нейтралитет в сирийском вооружённом конфликте. Кроме того, не может угрожать никому ядерным оружием, поскольку не признаёт его наличия у себя.

Читайте также:

Рассадник экстремизма - Пакистан

Совбезом ООН принята резолюция в поддержку запрета на ядерные испытания