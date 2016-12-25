Мишель Обама стала помощницей Санта-Клауса

Санта-Клаус завершает свое ежегодное Рождественское турне, - сегодня канут католического Рождества. Первая леди Америки пообщалась с детьми, которые звонили в службу слежения за санями Санты.

Мишель Обама, представляясь помощницей Санты, в минувшую субботу приняла несколько десятков звонков в службу, которая следит за экипажем Санта-Клауса по всему миру. Сервис находится в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

Мишель Обама сообщила, что звонившие дети преимущественно рассказывали ей о себе и о том, каких именно ждут подарков от волшебника. А первая леди США оповещала детишек, где именно сейчас находится Санта-Клаус.

За время дежурства Мишель Обамы американский Дед Мороз побывал на Мальте, в Италии и Венгрии.

Мишель детишек не обманывала, а честно им говорила, что она сейчас не на Северном полюсе, а на Гавайях, но поскольку ей, как супруге президента, открыт доступ к космическим спутникам, она может следить за поездкой Санты. Проект отслеживания Санты был запущен в Америке в 1955 году.