На итальянском курорте более 100 человек застряли на фуникулере на высоте более 2 тысяч метров

На фуникулере популярного итальянского курорта Червиния случилось ЧП. Более ста туристов оказались заблокированы в кабинах на высоте более двух тысяч метров.

Как сообщает газета La Stampa, фуникулер соединяет две зоны катания - на высоте 2550 метров и 2800 метров. Каждая кабина вмещает до двенадцати человек, так что в настоящее время на огромной высоте находятся более ста туристов. Предполагается, что остановка подъемника была вызвана сильным ветром.

Однако, по словам представителя управляющей компании Cervino Spa, жизням туристов ничего не угрожает. В данный момент уже начата операция по эвакуации пассажиров фуникулера.

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