На Филиппинах у католической церкви прогремел взрыв

По меньшей мере двенадцать человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего во время рождественской мессы у католической церкви в городе Мидсаяп на острове Минданао (Филиппины).

Как сообщает Agence France-Presse, для совершения теракта неизвестные использовали взрывное устройство. Взрывом был поврежден автомобиль полиции, а одиннадцать прихожан и один полицейский получили ранения. По словам суперинтендант местной полиции Ромео Галго, в результате происшествия никто не погиб и все пострадавшие, кроме одной женщины, отделались легкими ранениями.

В настоящий момент местная полиция начала расследование этого инцидента.

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