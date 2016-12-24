В Тунисе арестованы трое предполагаемых пособников берлинского террориста

Спецслужбы Туниса арестовали троих человек по подозрению в причастности к теракту на берлинской ярмарке. Один из арестованных является племянником террориста, устроившего наезд грузовика на людей в Берлине.

Как сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на МВД Туниса, все задержанные были связаны с террористом, а его племянник постоянно общался с ним в интернете.

Еще один подозреваемый был обнаружен в Испании. По данным местных следственных органов, он проживает на территории страны и, предположительно, постоянно поддерживал с террористом контакты в социальных сетях.

Сам предполагаемый террорист Анис Амри был застрелен накануне в Милане.

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