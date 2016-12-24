Генсек ООН получил взятку в 230 тысяч долларов - СМИ

Пан Ги Муна уличили во взяточничестве. Материал с компроматом на генерального секретаря ООН вышел в корейском журнале «Сиса Джорнал».

Издание утверждает, что Пан Ги Мун получил в 2007 году 230 тысяч долларов в качестве незаконного денежного вознаграждения от своего соотечественника-предпринимателя. Какие услуги оказал за эти деньги глава международной организации, журналисты не уточняют.

Пан Ги Мун уже откликнулся на скандальную публикацию. По его словам, она является ложной. Генсек ООН намерен засудить журнал за клевету.

Полномочия Пан Ги Муна на посту руководителя Организации Объединенных Наций истекают в 2016 году. Его преемником станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш.

Читайте также:

Другие мировые новости