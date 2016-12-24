Савченко назвала нынешнюю власть на Украине преступной

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, известная своими резкими высказываниями, заявила, что нынешняя власть в стране не менее преступна, чем предыдущая.

В ходе своего интервью телеканалу “112 Украина”, Савченко задалась вопросом, стоит ли усиливать власть главы государства Петра Порошенко, если граждане страны ощущают на себе, что разницы между ним и бывшим президентом Виктором Януковичем нет никакой. По мнению депутата, нынешняя власть так же преступна, как и предыдущая.

Напомним, не так давно Савченко встретилась в Минске с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, за что была раскритикована другими депутатами Рады. Немногим позднее Савченко была исключена из фракции “Батькивщина”.

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