Кто обрушил мирный порядок в Европе

Официально санкции и вся чудовищная риторика, обрушившиеся на Россию, объясняются тем, что, объединившись с Крымом, поддерживая Донбасс, Россия якобы обрушила мирный порядок в Европе. Но этот «порядок» был установлен Западом в 1980-е годы и им же самим многократно нарушался, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.



В начале 1990-х годов Германия, а затем и ЕС признали отколовшихся Словению и Хорватию. Это было прямым нарушением международного права. Началась гражданская война. Затем в 1999 году была чудовищная 78-дневная бомбардировка НАТО того, что осталось от Югославии. Затем была безумная поддержка «арабской весны», подорвавшая стабильность ещё в нескольких странах. Россия остановила в Сирии череду смен режимов, на Украине алчное и бездумное расширение западных союзов на территории жизненно важных для её, а значит, и европейской безопасности. За что и получила нынешнюю волну злой критики. Но лучше критика, чем большая война. Потом были агрессии против Ирака, Ливии, приведшие к развалу этих стран.



Если европейцы не смогут понять, что им как воздух нужны внутренние реформы и дружба, а не вражда с Россией, они будут продолжать слабеть.



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