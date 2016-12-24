Мощный ураган накрыл Шотландию накануне Рождества

Перед Рождеством на Шотландию обрушился мощный ураган под названием "Барбара".

Из-за непогоды в стране были закрыты более сотни школ, в домах зафиксированы серьезные перебои с электричеством. Общественный транспорт следует с большими опозданиями, сообщает «Би-би-си». Из-за сильнейших ветров в Эдинбурге на несколько часов закрыли для посещения Святого Эндрю, парк аттракционов, а также рынок.

Местные жители надеются на то, что к Рождеству погода улучшится и праздник пройдет по традиции - весело, с массовыми гуляниями и фейерверками.