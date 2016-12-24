Европу ещё можно спасти от неминуемого распада

В Европе останутся и накопленный культурный слой, и многое из накопленного благосостояния. Но, если европейцы не начнут решительные реформы, ЕС, который казался многим примером для человечества, может превратиться в проблему, в том числе и для России.



Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов советует европейцам собрать 5–6 стран, которые могут проводить единую политику в Союзе и в зоне евро. Сделать два Европейских союза: один – жёсткий, другой – для остальных. И забыть про единую внешнюю политику. Возвратиться к национальным, но координированным курсам. Необходимо, чтобы было две зоны евро. Одна «жёсткая», другая «мягкая» с параллельным хождением национальных волют, чтобы позволить их девальвацию и запуск экономического роста. При этом не пытаться падающее европейское единство сохранить с помощью антирусских санкций. Главная причина всех этих санкций – это попытка удержать остатки европейского единства под немецким руководством. Других причин нет. Все уже знают, что они не продуктивны, бессмысленны, глупы, но немцы вцепились в них и защищают. Все остальные не знают, как от них избавиться.



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