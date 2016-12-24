Ученый и астронавт NASA скончался в США

Сегодня стало известно, что в городе Хьюстон американского штата Техас скончался знаменитый ученый, астронавт NASA Пирс Селлерс.

Он умер после длительной тяжелой болезни в возрасте 62 лет. Как уточняется на официальном сайте космического агентства, Селлерс скончался от онкологии поджелудочной железы. В октябре прошлого года медики выявили у астронавта NASA четвертую степень панкреатического рака.

В организации выразили соболезнования в связи с уходом Селлерса и добавили, что вся семья NASA скорбит о смерти ученого и астронавта.