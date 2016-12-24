Порошенко обвинили в воровстве сотен миллионов долларов

Американский журнал Time опубликовал материал, разоблачающий Петра Порошенко. Автор статьи, депутат Верховной Рады Александр Онищенко, утверждает, что украинский лидер является коррупционером.

По словам парламентария, Порошенко обложил данью украинскую промышленность, требуя свою долю с контрактов, которые заключают предприятия. В результате данной противозаконной деятельности президент страны, как пишет Онищенко, положил в собственный карман сотни миллионов долларов.

Стоит отметить, что самого Александра Онищенко на родине подозревают в хищении госимущества. Не дожидаясь ареста, депутат покинул территорию Украины, в настоящее время он находится за пределами страны. Онищенко считает, что его уголовное преследование обусловлено политическими мотивами.

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