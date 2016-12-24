Скончалась стюардесса, которая выжила в 1972 году при взрыве самолета

Легендарная стюардесса Весна Вулович скончалась накануне в Белграде в возрасте 66 лет.

Женщина в 1972 году стала единственной выжившей в ходе взрыва и крушения самолета McDonnell Douglas DC-9, на борту которого находились 22 пассажира и пять членов экипажа. Весне Вулович тогда было всего 22 года, она являлась стажером. Как сообщает портал Life, вместо нее должна была лететь другая стюардесса, однако из-за ошибки на борту рокового воздушного судна оказалась именно она.

Бортпроводница установила мировой рекорд высоты для выживших в ходе свободного падения без применения парашюта.