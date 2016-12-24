Хакер взломал официальный сайт ФБР

Сегодня утром стало известно, что хакер с ником Le4ky смог взломать сайт Федерального бюро расследований США.

Об этом сам компьютерный специалист поведал на своей странице в соцсети Twitter. Хакер уточнил, что уязвимость сайта ФБР можно легко купить на одной из сетевых площадок сети Tor. Le4ky добавил, что выявил серьезную дыру в системе управления контентом портала.

Хакер также заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом и призвал своих подписчиков устроить голосование и выбрать для него новую цель взлома.