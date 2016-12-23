Освобождена часть пассажиров захваченного на Мальте самолета

Днем в пятницу, 23 декабря, захватчики самолета на Мальте освободили двадцать пять человек, среди которых женщины и дети.

Данную информацию предоставил премьер-министр островного государства Джозеф Мускат на своей странице в социальной сети Twitter. Всего на борту самолета во время захвата находились 111 пассажиров, в частности, 28 женщин и один грудной ребенок.

Ранее сообщалось, что преступники, захватившие лайнер, вышли на связь с сотрудниками полиции Мальты и выдвинули условия, при которых заложники могут быть освобождены. Интересно, что они ни при каких обстоятельствах не собираются отпускать членов экипажа.