В Милане убит подозреваемый в разгроме рождественской ярмарки в Берлине

В пятницу, 23 декабря, сотрудники полиции Милана застрелили человека, который подозревается в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Италии, передает сегодня агентство Reuters. В настоящий момент нет никакой дополнительной информации, как сотрудникам служб безопасности удалось вычислить предполагаемого преступника. Не уточняется также, как именно прошел процесс его ликвидации.

Напомним, 20 декабря в Берлине грузовик наехал на толпу людей, гулявших по рождественской ярмарке. Впоследствии было выдвинуто предположение, что случившееся можно квалифицировать как теракт.