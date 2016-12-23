Сергей Шойгу заявил, что Алеппо освобожден

В пятницу, 23 декабря, глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным объявил, что сирийский город Алеппо сейчас полностью освобожден.

Как подчеркнул Шойгу, операция по выводу боевиков из Алеппо полностью закончилась. Также в докладе президенту РФ глава Минобороны отметил, что были созданы все необходимые условия для старта переговоров по поводу полного прекращения огня на территории Сирии, передает "Газета.Ru".

Уточняется, что операция по освобождению Алеппо проводилась в тесном контакте с турецкой и иранской сторонами, как и поручил ранее Владимир Путин.