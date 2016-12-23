В США строго наказали выборщиков, отказавшихся голосовать за Клинтон

Голосование выборщиков в США пошло далеко не по традиционному сценарию. Как сообщается, семеро членов коллегии нарушили установленные правила. Последний раз подобное случалось в девятнадцатом веке.

Троих выборщиков из Вашингтона строго наказали за «непослушание». Они не стали голосовать за Хиллари Клинтон, победившую в данном штате на президентских выборах. За эту провинность им придется выплатить штраф размером в тысячу долларов. При этом отмечается, что выборщиков ограничили во времени. Если они не внесут указанную сумму в течение двух месяцев, то предстанут перед судом, сообщает ria.ru.

Все провинившиеся выборщики проголосовали не за тех кандидатов, которые сражались между собой во время президентских выборов. Они отдали предпочтение совсем другим политикам.