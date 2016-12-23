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Зверская казнь: боевики ИГ сожгли заживо военнопленных Турции перед видеокамерой

23 декабря 2016, 07:53 [ «АН-онлайн» ]

Зверская казнь: боевики ИГ сожгли заживо военнопленных Турции перед видеокамерой
Фото: globallookpress.com

Турецкие пользователи буквально «взорвали» Интернет своими призывами к мести. Они хотят, чтобы террористы немедленно были наказаны. Поводом для бурных высказываний стало видео казни двух турецких военных.

Боевики ИГ (организация, запрещенная на территории РФ) сняли на камеру зверское убийство солдат. Двух пленных турецких военных сожгли заживо прямо перед объективом камеры. Затем террористы распространили ужасные кадры в Сети, сообщает lenta.ru.

Видео настолько возмутило интернет-сообщество Турции, что власти страны даже были вынуждены прибегнуть к ограничению активности в соцсетях. Подобные меры предпринимались в последний раз после убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

  

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