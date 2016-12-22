Ополченцы: военные ВСУ атакуют под действием психотропных веществ - СМИ

Один из ополченцев, как сообщают СМИ, рассказал, что украинские военнослужащие употребляют психотропные вещества во время атак под Дебальцевом.

По словам ополченцев, примерно у двухсот силовиков «незалежной» были обнаружены запрещенные медицинские препараты. Они употребляют их, чтобы не чувствовать боли. Ополченцы замечали, что раненые солдаты не кричат, сообщает life.ru.

Также отмечается, что украинские военные используют силы артиллерии, применение которой запрещено. При этом ополченцам не разрешается аналогичное оружие. Иначе их могут обвинить в развязывании войны.