Экс-заместитель командующего НАТО: альянс рискует погибнуть при Трампе

Бывший заместитель командующего сил НАТО в Европе сильно обеспокоен будущим альянса в связи с грядущим президентством Дональда Трампа. Ричард Шерифф считает, что оно может быть весьма печальным.

По словам генерала в отставке, НАТО рискует вообще не пережить президентский срок Трампа. Такие выводы он сделал, исходя из заявлений будущего американского лидера в ходе предвыборной кампании. Однако не только это предвещает беду для альянса. По словам генерала, действия Дональда Трампа после избрания тоже не сулят ничего хорошего для НАТО, сообщает tvzvezda.ru.

Ричард Шерифф считает, что спасти альянс может лишь пятая часть договора о НАТО. Она гласит, что угроза одной из стран, входящих в союз, считается агрессией в отношении остальных членов альянса.