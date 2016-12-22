Украинское радио оштрафовали за песню Майданова

На Украине была оштрафована одна из местных радиостанций, которая пустила в эфир песню Дениса Майданова под названием "Тихий океан".

Теперь СМИ придется раскошелиться на довольно крупную сумму. Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания постановил, что провинившиеся должны выплатить штраф размером около одиннадцати тысяч долларов. Чиновники решили, что песня пропагандирует военно-морской флот России, сообщает ria.ru.

Напомним, что на территории Украины действует закон, который запрещает показывать фильмы и транслировать песни, которые являются популяризацией силовых структур РФ.