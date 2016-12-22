В Сети опубликовано видео, на котором предположительно запечатлен подозреваемый в совершении теракта в Берлине.

На кадрах видно, как уроженец Туниса Анис Амри стоит на фоне реки. На заднем плане также можно различить мост, который находится недалеко от центра Берлина. Сообщается, что видео снято на телефон.

Напомним, что ужасная трагедия произошла в столице Германии несколько дней назад. В толпу людей, которые пришли на рождественскую ярмарку, на всей скорости влетел грузовик. В итоге двенадцать человек погибли, еще сорок восемь были ранены. На данный момент подозреваемый в совершении теракта находится в розыске.