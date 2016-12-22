Американские ученые обнаружили редкий вид рыб и решили назвать его в честь Барака Обамы.

Тропическую рыбку, которую теперь величают Tosanoides obama, нашли в Тихом океане. Она обитает в коралловых рифах. Рыба уникальна тем, что нигде больше в мире не встречается. Свое громкое имя она получила за яркое пятнышко на плавниках. По своей цветовой гамме оно напоминает логотип предвыборной кампании Барака Обамы, передает ria.ru.

Сообщается, что рыбка-тезка Обаме очень понравилась. Кстати, она стала не единственной живностью, которая увековечит действующего президента США. В честь Барака Обамы ранее были названы пауки, ящеры, окунь и даже паразитический червь.