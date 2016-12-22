Госдума: запрос Киева о доступе в администрацию Путина – политический фейк

В Госдуме РФ прокомментировали решение, которое ранее вынес киевский суд, постановивший предоставить украинским следователям доступ в администрацию российского президента. «Назалежная» заявила, что это необходимо сделать в рамках расследования дела Виктора Януковича.

Российские парламентарии назвали решение суда «политическим фейком». Они заявили, что постановление рассчитано на эффект внутри страны и не будет иметь никаких юридических последствий. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству напомнил, что Россия является суверенным государством. Юрий Синельщиков отметил, что никто не вправе даже к нему в квартиру зайти, не говоря уже об администрации президента, сообщает ria.ru.

Также в Госдуме заявили, что Украина, конечно, может делать запросы, но окончательное решение примет российский суд.