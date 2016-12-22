Минск выразил протест России

Как стало известно, Белоруссия решила выразить России протест. Для этого был вызван в МИД страны представитель российского посольства в Минске. Белорусы объяснили, с чем связано такое решение.

Минск заявил, что высказывания директора Российского института стратегических исследований в отношении Белоруссии являются неприемлемыми. Правда, уточнений, какие именно слова Леонида Решетникова имеются в виду, не последовало.

Однако накануне в белорусских СМИ появилась следующая информация. Сообщалось, что Решетников назвал Белоруссию исторической частью как России, так и ее народа.

В Минске считают, что высказывания российского ученого противоречат принципам взаимоотношений двух стран, которые основаны на уважении суверенитета.