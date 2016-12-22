Лукашенко подарил экс-президенту Украины красного петуха

В преддверии Нового года белорусский лидер и бывший президент Украины обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал Леониду Кучме красного плюшевого петуха. Он сказал, что символ года должен принести счастье гражданам обеих стран.

В свою очередь, экс-президент Украины преподнес Лукашенко произведение Макиавелли. Кучма отметил, что эта книга просто необыкновенная. Белорусский лидер подтвердил данный факт и заявил, что когда-то просматривал, хоть и вскользь, труды итальянского мыслителя, сообщает rosbalt.ru.

Обмен подарками произошел во время встречи двух политиков, в ходе которой были затронуты отношения между двумя странами, а также ситуация на востоке Украины.