Дутерте назвал «идиотом» Верховного комиссара ООН по правам человека

Президент Филиппин резко высказался в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека. Родриго Дутерте назвал Зейда Раада аль-Хусейна «идиотом».

Таким образом филиппинский лидер отреагировал на заявление комиссара о том, что необходимо провести расследование после признания Дутерте в убийствах подозреваемых в наркопреступлениях.

Президент Филиппин отметил, что не стоит указывать ему, что делать. Он также назвал «шутником» или «сумасшедшим» того, кто думает иначе. При этом Дутерте имел в виду Верховного комиссара ООН, сообщает ria.ru.

Политик часто патрулировал улицы, когда был мэром города Давао, чтобы показать правоохранительным органам, как надо бороться к наркопреступностью. На президентском посту Родриго Дутерте не отступил от своих убеждений. За время его правления страной убито более шести тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Такие методы вызывают осуждение мировой общественности.