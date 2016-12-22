Посол Украины объяснил, зачем поддержал издевательства над жертвами «Боярышника»

Украинский посол в Финляндии объяснил на своей странице в соцсетях, зачем он выложил оскорбительные картинки, касающиеся гибели людей от отравления «Боярышником» в Иркутской области.

Андрей Олефиров отметил, что ничего не имеет против обычных людей. При этом посол заявил, что его поступок направлен против власти, которая якобы не может защитить людей в своей стране, но при этом вмешивается в жизнь граждан Украины.

Напомним, что у российского диппредставительства на Украине прошла издевательская акция. Ее участники пришли к стенам посольства РФ, чтобы якобы почтить память погибших от отравлений «Боярышником» в Иркутской области. При этом они принесли настойку и плакаты с оскорбительными надписями.

Снимки данной акции выложил в Сеть Андрей Олефиров. Российский МИД потребовал объяснений его поступка.