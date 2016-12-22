Американский журналист New York Daily News отказался принести извинения за статью, в которой назвал убийство посла Карлова “возмездием” за преступления России в Сирии.

Он заявил, что извинится только в том случае, если Москва первой принесет свои извинения за “убийство мирных граждан в Сирии”, “кражу Крыма”, “вмешательство в процесс выборов в США”, а также ряд других событий, в том числе более давних лет.

Напомним, накануне представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с жесткой критикой статьи и заявила, что ведомство потребовало извинений от редакции газеты за опубликованный скандальный материал.

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