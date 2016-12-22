Китаец четверть века колол грецкие орехи гранатой

Необычный случай произошел в одной из провинций Китая. В полицию пришел мужчина, который принес гранату. Он рассказал, что почти четверть века использовал ее в домашнем хозяйстве.

По словам мужчины, он даже не подозревал, что ежедневно подвергается смертельной опасности. Китайцу отдал гранату друг. Увесистая «железяка» показалась новому владельцу очень удобным приспособлением для… раскалывания орехов. Почти двадцать пять лет мужчина извлекал вкусные ядра из скорлупы с помощью взрывчатого боеприпаса, сообщает life.ru.

О том, что на самом деле он «записал» в разряд кухонной утвари, китаец понял, когда стал рассматривать памятку, запрещающую иметь гранаты и оружие. Можно сказать, что мужчина родился в рубашке. К счастью, за столь долгий срок использования не по назначению граната не взорвалась.