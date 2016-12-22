СМИ: в Бельгии застрелился главный аудитор НАТО

Сегодня стало известно, что главный аудитор НАТО Ив Шанделон был обнаружен мертвым. Его тело было найдено в ста километрах от города, в котором он проживал - это в 140 километрах от места его работы.

По данным СМИ медиа-группы Sudpresse, наиболее вероятной причиной смерти Шанделона является самоубийство. Что подтолкнуло его к решению свести счеты с жизнью, пока неизвестно. Тем не менее, семья чиновника отрицает вероятность суицида.

По данным полиции, на имя Шанделона было зарегистрировано три единицы стрелкового оружия, однако рядом с телом стражи порядка нашли незарегистрированное оружие, из которого и был произведен выстрел в голову. Полиция прорабатывает все возможные версии.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня