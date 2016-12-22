Большинство сторонников демократов не поддерживают участие Клинтон в следующих выборах

После поражения Хиллари Клинтон на выборах в Соединенных Штатах выяснилось, что больше половины сторонников Демократической партии и независимых кандидатов теперь не хотят, чтобы она выдвигала свою кандидатуру на следующих выборах в стране.

Такое мнение высказали 62% граждан в ходе опроса, проведенного телеканалом USA Today и Университетом Саффолка. При этом 44% охотно проголосовали бы за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, а 43% выразили готовность поддержать вице-президента страны Джо Байдена.

Что касается Дональда Трампа, то здесь мнения разделились почти пополам: 45% респондентов полагают, что результаты его правления будут положительными, 43% придерживаются куда более пессимистического взгляда.

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