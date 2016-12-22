В Таиланде опрокинулся автобус со студентами

Автобус, в котором находились 48 студентов бангкокского технологического института, перевернулся в Таиланде.

Согласно последней информации, пострадали не менее 44 человек, однако точных данных об их состоянии пока нет. Как сообщает сегодня издание Bangkok Post, авария случилась в четверг в 3.00 по местному времени в провинции Кампхенг-Пхет. Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство перевернулось на трассе и на время парализовало движение на шоссе Пхахонйотхин - главной междугородней магистрали Таиланда.

Уточняется, что всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.