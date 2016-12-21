Россиянин ради друга остался во французской тюрьме после освобождения

Российский футбольный фанат, приговоренный к тюремному заключению судом Франции, несмотря на досрочное освобождение принял решение не возвращаться на родину без друга и остался с ним в тюрьме.



Трое россиян в июле этого года были признаны виновными в беспорядках перед матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Англии. Каждый из них получил тюремные сроки - от 12 до 24 месяцев. В ближайшие несколько дней двое из них должны были выйти на свободу.

Однако один из россиян решил не оставлять своего друга в тюрьме одного и дождаться его освобождения. В Россию они вернутся в середине января.

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