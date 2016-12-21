Автор статьи об убийстве посла в New York Daily News пояснил свою позицию

Американский журналист Герш Кунтцман, автор скандальной статьи, опубликованной в New York Daily News, из-за которой российский МИД потребовал у газеты извинений, пояснил свою позицию.

Он сообщил, что после публикации получил большое количество писем от читателей, которые обвиняли его в том, что он желал смерти российскому послу и оправдывает его убийцу. Однако журналист поспешил заверить общественность, что это не так. По его словам, он выступает против любого насилия, а в своей статье хотел напомнить, что России “не следует удивляться” таким событиям в ответ на военные действия, которая она ведет.

При этом Кунтцман подчеркнул, что он не пытается игнорировать и действия своей страны, поэтому его точно также не удивляют и теракты, совершенные на территории США.

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