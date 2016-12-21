Эрдоган объяснил, почему убийцу российского посла ликвидировали на месте

Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал, почему полиция была вынуждена ликвидировать террориста, совершившего в минувший понедельник вооруженное нападение на посла РФ Андрея Карлова.

По словам президента, полицейские вынуждены были пойти на этот шаг, поскольку попытка взять убийцу живым могла стоить жизни еще нескольким людям. Один из стражей порядка заметил, что террорист сделал подозрительное движение, и открыл стрельбу на поражение, опасаясь, что у того может быть бомба.

В свою очередь президент России Владимир Путин сообщил, что вооруженные сотрудники спецподразделений обеспечивают охрану российских дипломатов только на территории посольства. Именно этим объясняется тот факт, что на момент убийства Карлова его никто не охранял.

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