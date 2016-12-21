Итальянский герцог выращивал коноплю в фамильном замке

Итальянский герцог Андреа Одескальки, наследник старинного рода, история которого прослеживается с 1290 года, был арестован по обвинению в хранении наркотических средств с целью сбыта. Полиция установила, что 33-летний аристократ выращивал коноплю прямо в своем родовом замке.

В ходе проведенного обыска выяснилось, что парник с запрещенным растением был оборудован в одной из комнат старинного здания. Там же сотрудники местной полиции обнаружили и уже расфасованные и готовые к продаже наркотики. Еще более 120 граммов наркотика было найдено в карманах одежды самого герцога.

В настоящие время аристократ был помещен под домашний арест.

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