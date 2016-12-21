У полиции Германии в деле о берлинском теракте появился новый подозреваемый

Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер сообщил о том, что в деле о теракте на берлинской ярмарке появился новый подозреваемый, который, однако, не обязательно является исполнителем.

Как отмечает министр, в настоящее время подозреваемый объявлен в розыск как в самой Германии, так и по всей Европе. Ранее появилась информация, что полиция подозревает в причастности к совершению теракта гражданина Туниса. Отмечалось, что он может иметь несколько паспортов. Фото подозреваемого было распространено СМИ.

После сообщения жителя Дюссельдорфа о том, что он видел похожего человека в местном торговом центре, здание было оцеплено полицией. В настоящий момент операция уже завершена, однако подозреваемый не был обнаружен.

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