В украинской Умани неонацисты напали на синагогу

Свиная голова с вырезанной свастикой, красная краска на полу и стенах, имитирующая кровь – таковы последствия нападения украинских неонацистов на синагогу в украинском городе Умани в ночь на 21 декабря.

Как известно, в городе живёт довольно крупная еврейская диаспора. Здесь же похоронен рабби Нахман – авторитетный основатель брацлавского хасидизма (секты в иудаизме), почтить память которого съезжаются тысячи паломников.

Минувшим летом почти три десятка еврейских общественных организаций обратились к депутатам Верховной Рады и Киевского горсовета с просьбой прекратить героизацию украинских националистов Бандеры и Шухевича. Однако безрезультатно. Не помогло даже высказывание приезжавшего в Киев президента Израиля об участии в Холокосте ОУН-УПА.