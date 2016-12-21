В Афганистане у здания парламента произошел взрыв

В мире произошел еще один крупный теракт.

Как сообщается, мощный взрыв был зафиксирован на юго-западе Кабула. По некоторым данным, он произошел возле здания парламента недалеко от королевского дворца Дар уль-Аман. На данный момент сообщений о погибших или пострадавших не поступало, пишет life.ru.

Напомним, что в последние дни тревожные сведения приходили из разных уголков мира. Так, взрывы произошли в Донецке, Алеппо, Мексике. В Новосибирске сегодня эвакуировали людей из четырех зданий. Это случилось после того, как неизвестный сообщил о готовящихся взрывах.