США возвращают Японии крупнейший участок с 1972 года

Находившийся под контролем Пентагона участок земли на острове Окинава будет возвращён Японии. Это четыре тысячи гектаров, ранее использовавшиеся для военных учений, и самый большой из переданных с 1972 года.

Церемония передачи состоится завтра, 22 декабря. Ранее японский суд запретил перенос военной базы США за пределы префектуры. Известно, что расстроенный этим решением губернатор Окинавы не собирается участвовать в возвращении земли в гражданскую юрисдикцию.

Как сообщил американский генерал Лоренс Николсон, сокращение зоны учений на острове никак не повлияет на взаимодействие с японскими Силами самообороны. Более того, США скоро вернут Японии еще одну территорию в соответствии с желанием местных жителей сократить иностранное вооружённое присутствие.