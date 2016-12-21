Российские хакеры воровали у американцев до 5 миллионов долларов в день

Иностранные СМИ сообщили о том, что в США российские хакеры создали схему, которая приносила им прибыль в размере от трех до пяти миллионов долларов в день.

Злоумышленники сделали копии известных сайтов. Также хакеры создали полтора миллиарда роботов, которых выдавали за реальных пользователей. На фальшивых сайтах продавалась реклама, которую просматривали несуществующие пользователи. В итоге компании получали до трехсот тысяч просмотров в день и платили за них деньги, сообщает vedomosti.ru.

При этом СМИ отмечают, что данные хакеры не имеют никакого отношения к кибератакам, которые якобы были осуществлены во время предвыборной кампании в США. Целью компьютерных преступников была исключительно прибыль.