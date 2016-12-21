Из окна многоэтажки выпала и разбилась насмерть дочь турецкого дипломата

Стало известно о том, что в Баку произошла трагедия. С высоты 10-го этажа упала девушка. В результате удара она получила смертельные травмы.

Как сообщается, погибшая девушка являлась дочерью одного из сотрудников турецкого посольства в Азербайджане. На данный момент проводится расследование случившегося. Однако уже стала известна предварительная версия трагедии.

Местные СМИ сообщают, что девушка могла покончить жизнь самоубийством. Журналисты предполагают, что она решилась на роковой шаг из-за неприятностей в лицее - ее отстранили от занятий на один день.