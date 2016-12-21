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При взрыве в Мексике пострадало свыше 70 взрослых и детей

21 декабря 2016, 07:06 [ «АН-онлайн» ]

При взрыве в Мексике пострадало свыше 70 взрослых и детей
Фото: pixabay.com

Мощный взрыв прогремел в городе Тультепек в Мексике. Он произошел на рынке пиротехники.

На данный момент не сообщается, что стало причиной случившегося. Однако уже известно о количестве человеческих жертв.
По некоторым данным, в результате взрыва пострадало свыше семидесяти человек. Среди них есть дети. Трагедия унесла жизни не менее десяти человек. Также отмечается, что количество пострадавших может вырасти.

Красный Крест сообщил, что направил на место трагедии свыше тридцати машин «скорой помощи», а также десятки медицинских работников.

Напомним, что за последние дни взрывы произошли еще в нескольких городах мира. Подобные трагедии случились в Донецке и Алеппо.

 

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