Крыса съела трехмесячного ребенка

Ужасная трагедия произошла в ЮАР. Как сообщается, мать трехмесячной девочки оставила малышку дома, а сама отправилась развлекаться на вечеринку, которая продолжалась всю ночь.

Однако в отсутствии взрослых в дом, где спал ребенок, забралась огромная крыса. Она буквально обглодала беспомощную девочку. От полученных травм ребенок скончался.

Тело крохи, которое нашли в доме, было сильно изуродовано грызуном. У девочки не было пальцев, глаз и языка, сообщает телеканал РЕН ТВ.

При этом сообщается, что брату-близнецу удалось избежать ужасной участи. Мать взяла ребенка с собой на вечеринку. 26-летнюю родительницу заключили под арест.