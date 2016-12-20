Китайцы вернули американцам захваченный подводный дрон

Подводный беспилотный аппарат США, который Китай утащил из акватории Южно-Китайского моря, возвращён сегодня владельцам недалеко от места изъятия. Сообщение об этом появилось на сайте министерства обороны КНР.

В сообщении говорится, что исследовательский дрон вернули после дружественных консультацией между сторонами, в международных водах. В связи со страстью китайских производителей к копированию, в интернете уже появились ироничные предположения по поводу будущей «новейшей разработки» КНР. Тем не менее, по словам пресс-секретаря Минобороны США Питера Кука, американцы сомневаются в правомерности действий китайских моряков и намерены расследовать инцидент.

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